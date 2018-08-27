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瑞安房地產(00272)7月聯同太平洋保險及永業集團，以136.1億元(人民幣‧下同)投得上海黃浦區淮海中路3.48萬平方米地皮，樓面均價每平方米4.49萬元，對於被稱為「上海姑爺東山再起」，主席羅康瑞笑稱：「我都冇離開過，點樣東山再起？我都想呀(離開)真係。」

他說，雖然投放在貿發局主席工作的時間有增加，但瑞房員工都熟知公司管理。而其女兒羅寶瑜今天加入公司董事局，並非由他推動，他自言對子女要求高，原本希望女兒再遲一步加入，惟羅寶瑜年初向董事局介紹旗下新天地業務後，便獲董事邀請加入董事局，由於董事認為新天地對公司發展重要，有必要讓負責新天地的羅寶瑜加入。

現時瑞房高層決策主要由羅寶瑜及另外兩名董事負責，而羅康瑞則每兩個星期出席一次會議。

談及有否計劃退休由羅寶瑜接棒，羅康瑞反問：「羅寶瑜唔知係唔係想接班，你要問番佢。」他續稱，雖然作為控股股東，但他及其子女都清楚知道公司要專業管理(非家族式管治)，亦不希望「富不過三代」發生在自己家庭。他又主動提到，外界都知道羅氏家族出現鬥爭，不想同樣事情在他的身上再發生，因此瑞房會作專業管理。

羅康瑞指出，瑞房會繼續推進輕資產管理模式，應對中美貿易戰及地緣政治風險。出售資產方面「而家未必冇嘢賣」，會不斷研究如何創造更高價值，留意資產是否符合回報目標，發展停步的資產便需要置換。