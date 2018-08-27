人行上周五公布重啟「逆周期因子」，人民幣應聲急彈，帶挈中港股市齊造好，滬深兩市勁升1.89%及2.87%，恒指全日急彈599點，重上廿天線(現處27903)，惟成交不足一千億。
大市氣氛好轉，北水重返港股，繼上周五有10.01億元北水流入後(人民幣‧下同)，今日再有9.21億元淨入，兩日合共淨買19.22億元。
北水今日鐘情金融股，首三位淨買分別為招商銀行(03968)、友邦(01299)及平保(02318)。招行中期盈利增14%，同時不良貸款雙降，吸引3.35億元北水淨買；計劃擴軍謀攻內地的友邦，亦獲北水掃入2.59億元；中期業績省鏡的平保，全日也獲1.52億元北水買入。
此外，內地資金亦淨買入太保(02601)及建行(00939)，全日分別錄得1.02億及1740萬元。不過，中行(03988)及中國太平(00966)分別錄得2.03億和1.23億元淨沽出，更是今日第二及第三多北水淨流出個股。
全日最大升幅藍籌吉利(00175)，今日也錄1.5億元北水淨買；半年純利創新高的中石化(00386)，也錄得1.31億元內地資金淨流入。
重返廿天線的騰訊(00700)，再次被北水撳錢提款，全日錄得2.86億元淨沽，為最多北水流走個股；融創(01918)抽高6.7%，北水趁高沽，全日錄得淨走1.17億元。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 海螺創業(00586)、建行、融創、中行、招行、友邦、騰訊、神華、吉利及中太平。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:吉利、騰訊、中興、新城(01030)、平保、融創、綠城服務(02869)、太保、招行(03968)及中石化。
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