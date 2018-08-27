港股直擊 即巿股評

人行出手撐人民幣，配合上周五美股納指和標普500指數創新高，港股上周升逾400點後，今日一舉重上二萬八關口及20天線。

恒指高開344點，即重上20天線(約27902點)，開市後升幅一度收窄至284點，見27956全日低，之後發力，愈升愈有，半日最多升599點，中午升571點。下午3時後，恒指曾升617點，高見28289點，創逾兩周高，逼近上方50天線(約28380點)。恒指收報28271點，升599點或2.2%，大市今日上升股份比例為64%；下跌股比例為36%。

大市成交額956.97億元，較上日增加約187.71億元。

國企指數收報11049點，升269點或2.5%。

即月期指收市升657點或2.38%，報28252點，低水19點，成交180270張。

A股尾段升幅擴大，滬指收市升1.89%；深成指飆2.87%。人民銀行上周五公布重啟逆周期因子後，人民幣滙價反彈，在岸價(CNY)今日曾升穿6.82；離岸價(CNH)曾升穿6.79，不過最新倒跌，報6.8102。另外，有傳社保基金入市加倉A股，消息亦利好A股今日氣氛。

美國道指期貨最新升75點，報25867。歐洲三大指數最新造好。

藍籌股方面，明天公布業績的建行(00939)升2.9%；工行(01398)升2.6%；平保(02318)升2.4%；騰訊(00700)升2%，收報361元為全日高；友邦(01299)回升2%；滙控(00005)升1%；中電(00002)升1.9%。另外，中石化(00386)半年純利創新高，股價飆5.1%；中石油(00857)升3.6%；中海油(00883)升2.1%。相反，神華(01088)業績遜預期，收市跌0.2%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

汽車股：汽車製造商全線反彈，華晨(01114)中期多賺54%，股價飆14.7%；廣汽(02238)中期多賺10.3%，股價升6.8%；吉利(00175)升7%，為全日最大升幅藍籌；北汽(01958)升4.9%；東風(00489)升5.2%；比亞迪(01211)升4.5%。另外，控股法拉第未來(FF)的恒大健康(00708)創新高，收市升5.8%。4S零售商方面，中升(00881)升6.5%；永達(03669)升4%。相反，正通(01728)中期多賺38%，股價挫5.3%。

內房股：人民幣急漲，內房股受追捧，富力地產(02777)績後見追捧，收市飆升12.9%；融創(01918)和奧園(03883)升約6.7%；萬科(02202)升4.1%；新城發展(01030) 中期多賺逾三倍，股價升4%；旭輝(00884)升6.2%；華潤置地(01109)升3.1%；今日公布業績的合景泰富(01813)升5.9%；雅居樂(03383)升5.1%；禹洲地產(01628)升4.3%。綠城中國(03900)中期純利飆90%，股價升2.7%。

科技股：手機股表現突出，舜宇(02382)獲野村升評級至「買入」，股價飆6.7%；瑞聲(02018)升3.2%；比亞迪電子(00285)升6%；鴻騰(06088)升2.3%。不過，丘鈦(01478)中期虧損5128.8萬元人民幣，股價挫7.5%。。5G概念股亦當炒，中興(00763)急漲7.1%；長飛(06869)飆8.1%%。軟件股方面，金蝶(00268)升6.1%；半新股映客(03700)中期虧轉盈，股價飆13.4%；中軟國際(00354)升4.3%；金山軟件(03888)升3.8%；擎天軟件(01297)升2.9%。不過，傳削減人手的美圖(01357)逆市挫8.6%。

教育股：股價集體造好，中教(00839)飆9.2%；睿見教育(06068)升5.5%；民生教育(01569)飆7.1%；楓葉(01317)升7.4%；新高教(02001)升3.3%。半新股方面，天立教育(01773)升3.8%；新華教育(02779)升5.4%；宇華(06169)升5.3%。

焦點股份

中金公司(03908)：收市飆7.4%，成交額1.28億元。集團上周五收市後公布，截至6月底止，中期盈利16.31億元人民幣，按年增46.82%。瑞信最新上調評級至「跑贏大市」，但目標下調至15.5元。

申洲國際(02313)：今早曾升3.7%，中午公布業績後，下午甫開曾挫5.7%，見90.45元，收市跌幅收窄至0.5%，成交額6.42億元。集團中期股東應佔利潤21.79億元人民幣，按年增長21.14%，每股派中期股息0.85港元，按年增21.4%。

衍匯亞洲(08210)今日在創業板掛牌，低開報0.246元，最低見0.24元，較招股價0.255元低5.9%，之後回升，午後曾高見0.34元，較招股價飆33.3%，尾段回落，收報0.255元，與招股價持平，成交額3340萬元。

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