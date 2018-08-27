即巿股評 港股直擊

美股創新高，港股雖然跟升，但我仍視之為「慘彈」，以上周五EJFQ的數據，扣除ETF後，大概只有170隻股份處於「綠燈」強勢頭，較值得揸；其餘的紅燈股，部分只係估值表面低殘（例如:汽車及內房股），加上技術上超賣，炒反彈之後，又要睇番基本面呆滯甚至惡化的情況，長揸風險仍大。

人民幣仍然係幾難管理之風險，美國一片風光，高增長低通脹，總之一日有加息條件，美元資產吸金力將持續；相反在貿易戰陰霾下，內地企業周圍撲水度難關，中央處兩難，放水會製造寬鬆猜測，樓泡風險隨時再升；相反，加息亦無條件，否則好多企業死得更快。事實上，財政部長劉昆話，中美貿易摩擦目前對中國經濟造成的影響不大，但擔心會對中國的就業產生影響。這類言論過去比較少見，反映企業投資信心正受到影響。滬指雖然今次力保2638點不失，但周線圖受制10MA，再對上的20MA，30MA及50MA均向下整齊排列，蟹貨阻力重重。

說回港股，今日雖然大升五百幾點，但未破壞恒指近個幾月一浪低於一浪型態，8月9日之高位28728會有阻力，即是說即使稍為升穿50天線約28380，亦可能是個假突破，加上騰訊(00700)本月初已營造「終極」死叉，一反彈必引來淡友出籠。總之，維持一係超短線，一係月供實力藍籌做法。有貨者，今日升市睇多一日，恒指RSI升至60附近要減持。股份方面，平保(02318)及中石化(00386)RSI逼近70，若升至75或以上，可能出現短線擺脫策略機會，宜睇實。

羅崇博 (杜比)