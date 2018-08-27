即巿股評 港股直擊

美股升勢停不了，「侵侵」嘅美國優先政策，再加埋美息趨升兩大因素，足以吸引全球資金留戀美股，令美股一枝獨秀，上周五三大指數做好，標指跟納指再創收市新高。港股當然要掹住車邊繼續反彈，難得人行出招，宣布，人民幣對美元中間價報價行重啟「逆周期因子」，境內外人民幣大漲，離岸人民幣一度創下2016年1月以來最大漲幅，目前處於6.8以下附近，較低位大幅反彈。

中港兩地股市自6月展開跌勢以來，好大原因係人民幣貶值，令中港兩地股市被重估，人仔貶值預期令中港股市插水。不過阿爺講得出，做得到，一見人仔一再逼近7算大關，上周五即出招托價，人民幣死唔去，中港股市亦反彈。恒指高開逾三百點，成功收復20日線(27901點)，開市後曾略為回落至27956點，20日線守得穩妥，其後A股愈戰愈勇，港股升幅亦擴大，恒指一度升近600點，高見28271點。中午恒指報收28243點，升571點；國指報升291點，報收11071點。半日成交額532億元，以近600點嘅恒指升幅計，呢個成交額唔多配合，似乎係大戶乾挾淡倉多過有心入場掃貨。不過正正因為大市成交薄弱，大戶要點舞個市都得，反正上星期幾乎全城睇淡，缸邊友側埋一邊做淡倉，大戶又見熊證街貨重貨區喺28000-28299點，正好趁人行出招挾爆淡倉。

人民幣回穩，之前因為人仔狂腳被狂質嘅內房股跟中資航空股，當然跟住人民幣齊齊反彈，唔少內房股都錄得3%或以上升幅，只不過係人民幣升勢可以維持幾耐，反彈力度有幾強，阿Man唔敢太樂觀。由於貿易戰暫時未見有解決跡象，9月份美國將重提對2000億美元中國進口商品加徵關稅，估計中國除咗照辦煮碗之外，應該無其他應對方法，除咗收番對方關稅，另一招當然係唔畀人仔升值，就算人仔唔再大插都難升，始終人民幣都會維持弱勢，刻下短線反彈唔見得可以維持一段長時間。

而今日表現強勢嘅內銀股，今個星期將陸續公布業績，能否交出一份令市場滿竟嘅成績表，仍屬未知數，只知道喺內地企業財政狀況轉弱下，內銀股壞帳風險有增無減。阿Man傾向認為大市維持上落市格局，呢個亦係月初時阿Man嘅大勢分析，恒指喺26800至27000點有較顯著支持，但彈到28300至28400點又到阻力。

望望指數最重磅嘅騰訊(00700)，今日反彈力度開始減弱，被動基金將於周五尾市就A股第二階段納入MSCI指數進行換貨，屆時或需沽出約2.37億美元騰訊，對騰訊升勢有一定障礙，甚至影響埋港股再升。騰訊短線阻力仍然係365至375元，呢毎位唔係咁容易收穩，要企得穩更談何容易。國際油價回升，而中石油(00857)已發盈喜，中海油(00883)亦以佳績視人，短線落鑊在所難免，短炒要睇住走位，一旦油價有乜風吹草動，謹記要聞風先遁。