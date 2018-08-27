中石化(00386)半年純利創新高，帶挈股價今早向上，一度高見7.75元，揚3.06%，現造7.68元，升2.13%，成交金額9370萬元。
集團公布上半年業績，盈利按年大增51.8%至423.86億元人民幣，為公司上市以來半年度盈利新高，每股基本收益35分，中期股息每股派16分，增加60%。
至於中石油(00857)升1.4%，造5.88元；中海油(00883)也漲2.1%，造13.62元。
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