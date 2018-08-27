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今日 09:23 即巿股評 港股直擊

【盤前部署】聯儲局料9月加息 恒指28000水平爭持

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上周五恒指低開高走，全日波幅 298.85點。恒指收報27671點，跌118點或0.43%，成交金額769.26億元。國指收報10779點，跌34點或0.32%；上證收報2729點，升4點或0.18%。A股走勢優於港股。

恒指以陽燭近「倒轉錘頭」收市，雖然指數一度回軟，但收市水平仍能守在10 SMA之上。MACD快慢線正差距增加，市況改善。全日上升股份611隻，下跌902隻，整體市況偏弱。

中國央行上周五晚間宣布，人民幣對美元中間價報價行重啟「逆周期因子」，境內外人民幣大漲，離岸人民幣一度創下2016年1月以來最大漲幅。

《中國證券報》引述國家信息中心經濟預測部研究員報道稱，中國下半年進出口成長或穩中放緩；面臨的風險挑戰包括貿易不確定因素範圍擴大、滙率波動振幅加大等。美國總統特朗普政府中的鷹派人士已經取得優勢，準備在秋季發起攻勢，或為中美貿易戰進一步升級埋下伏筆。

聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole全球央行年會中，鞏固了9月再次加息的預期，並表示沒有明確跡象顯示通脹率會加速超過2%，將堅持漸進加息策略。上周五美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，並在28000水平爭持。

個股介紹：

華潤醫藥(03320)的主要業務為在中國大陸從事醫藥及保健品的製造、分銷及零售。

集團在截至2018年6月底止中期錄得營業額827.38億元，同比上升13.3%。期內製藥、醫藥分銷、藥品零售三個主要業務分部的收益佔比分別為16.1%、81.2%以及2.6%。期內毛利168.81億元，同比上升34.7%，毛利率18%，上升2.9個百份點，主要因為受產品結構和業務結構持續改善的影響，以及製藥業務與醫藥分銷業務的毛利明顯提升。股東應佔溢利22.5億元，同比上升24.3%。

集團現價市盈率為20.873倍，周息率0.958%。上日收報11.48元，上望12.5元，止損設於11.2元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

分析師岑智勇 (CE: APR850)及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。

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