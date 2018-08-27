港股直擊 即巿股評

聯儲局主席鮑威爾最新言論偏鴿，美元下跌，人幣反彈，料可帶動港股今早高開，恒指或可再次挑戰28000點阻力。

美股上周五集體收漲，納指和標普500指數創收市新高。道指收市升133點或0.52%，報25790點；納指升0.86%，報7945點；標普500指數升0.62%，報2874點。道指和標普500指數連漲兩周。

聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole經濟研討會上發表演講。鮑威爾表示，有合理的理由認為今年經濟將表現強勁；如果經濟增速維持強勁，漸進加息將是合適的；經濟過熱風險不高；沒有跡象表明通脹將加速升至2%上方。由於鮑威爾關於通脹的看法偏向鴿派，講話剛結束，美滙指數隨即下跌約30點並逼近95關口，非美貨幣普遍上揚，現貨黃金則擊穿1200美元/盎斯大關。

美滙指數下跌，加上人民銀行上周五公布重啟逆周期因子後，人民幣滙價迅速反彈，離岸人民幣兌美元直線拉升，接連升破6.82、6.81關口，日內升超過800點子。那邊廂，中國財政部長劉昆說，就目前來看，中美貿易摩擦對中國經濟造成的影響不大，但是他亦擔心會對中國的就業產生影響。他說，中國政府將加大支出，對受影響企業員工的再就業，和生活困難等提供財政領域的資金幫助。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上周五收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報69.89元，較本港上周五收市高0.49元；騰訊(00700)ADR收報359.68元，高5.68元；國壽(02628)ADR收報18.54元，高0.14元。油價上周造好，中海油(00883)ADR收報13.5元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報5.86元，高6仙；中石化(00386)ADR收報7.58元，高6仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.16元，高0.26元；聯通(00762)ADR收報9.35元，高8仙。

ADR港股比例指數報27912，較上周五恒指收市升240點。港股上周五曾倒升40點，高見27830，惟大市交投疲弱，缺乏上升動力。恒指收市報27671，跌118點，成交只有769.26億元，並創本月最低。恒指短期阻力參考20天線約27872點及28000點水平，較大的阻力為50天線目前約28400點附近。

中美貿易談判一如預期未取得重大進展，上證指數上周五先跌後回穩，連升兩日。總結全個星期，滬指累計漲2.27%，創下6周以來最大單周漲幅。

另外，MSCI實施第二階段中國A股納入中國指數的計劃，計算市值的比例由2.5%增至5%。所有納入將於本周五(31日)收市後生效。留意A股表現。

內地今早九時半將公布7月規模以上工業企業利潤。

焦點股份

招商銀行(03968)：截至6月底止，中期純利447.56億元人民幣，按年增長一成四，每股盈利1.77元人民幣。

中國太保(02601)：公布中期純利82.54億元人民幣，按年上升26.8%，不派中期息。

綠葉製藥(02186)：中期純利5.63億元人民幣，按年增長46.1%，派中期息0.043元人民幣。

TCL電子(01070)：公布半年純利5.72億元，按年大升2.79倍，當中包括完成會籍權益等資產轉讓後，錄得1.55億元的一次性淨收益，派中期息9.8仙。整體LCD電機機銷量達1317萬部，按年增長37.2%，已完成全年銷售目標2560萬台的51.5%。

正通汽車(01728)：公布中期純利7.1億元人民幣，按年上升37.7%，派中期息10港仙。期內，毛利率為12.3%，按年增加1.2個百分點。

新城發展(01030)：公布中期純利按年上升3.46倍，不派中期息，但為慶祝集團成立25周年，派特別股息7分人民幣。

華晨中國(01114)：上半年純利35.66億元人民幣，按年上升54.3%，每股盈利70.68分人民幣，派中期息每股11港仙。期內收益22.87億元人民幣，按年下跌一成九。

今日有多家公司公布中期業績，包括藍籌新貴申洲國際(02313)；另外，康師傅(00322)、鞍鋼(00347)、中國燃氣(00384)、中信銀行(00998)、丘鈦科技(01478)、金斯瑞生物科技(01548)及洛陽鉬業(03993)之業績亦較受市場關注。