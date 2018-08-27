即巿股評 港股直擊

上周四(8月23日)是中美落實互相加徵對方總值160億美元進口商品25%關稅的大日子，這天也是兩國重開貿易談判結束的一日，但市場早已認定「副部長級」的談判不會取得令人驚喜的成果，恒指上周四結束3連升，創28051點的近兩星期intraday高位後仍跌0.49%收市。翌日持續回調，恒指以27671點收市，跌118點或0.43%；全周則錄得458點或1.68%升幅。

8月21日「搏拳實錄」以<投資操盤切忌「放肆」>為題講到，恒指較早前累積一個由27200至28100點、原本是3條（老徐行文匆促，打漏了「純紅色」三個關鍵字，以致上文下理顯得不太連接）成交量顯示bar組疊的大型成交量密區……，因為這900點區間屬於「乾跌」所致，對恒指的反彈就幾乎沒有阻力……，那麼恒指短線便有機會挑戰28100點的成交量密集區頂。老徐現在仍然「坐艇」的即月行使價28200點short put就可以反敗為勝，甚至全數贏取455點期權金。

不過，老徐亦指出，汲取個人一錯再錯尤其是confirmatiion bias的教訓（見8月20日<一錯再錯「自白書」>），在「純紅」成交量密集區無力阻擋反彈的同時而弱勢股指數高企的市況下，老徐操盤再不敢「放肆」，預備恒指未來幾日若升穿部分「染綠」成交量密集區頂的27800點，就考慮先行平倉或做對沖。

話音剛落，恒指第二日就升穿27800點收市，就在老徐仍未揸定主意為short put平倉或做對沖，恒指翌日一度逼近原本為「純紅色」的終極大型成交量密集區頂28100點，儘管恒指挑戰28100點阻力失敗後較顯著回調，老徐仍沽了即月行使價28200點的期指call，搭建以28200點為核心的short straddle。

老徐之所以不選擇乾手淨腳平掉手上的short put倉位輸少當贏了事，卻貪圖這個價外short call每張合約僅85點期權金，主要是估計期指直到本周四結算都不會明顯突破28100點的大型成交量密集區阻力；與此同時，EJFQ系統的強、弱勢股指數以及短線市寬近日表現應會支持恒指仍有力反彈，只要期指在28200水平附近結算，老徐便可以贏到最多可以超過500點的期權金。而更重要的是，盡可能持倉在手，最符合老徐「Trader本能 冇盤就身痕」、今年3月18日「搏拳實錄」提及的賭仔性格。中國以地大物博見稱，老徐就「膽」大而「密」博，這份膽色或膽氣則來自EJFQ系統有關指標。

最後值得討論的是，老徐的戰友畢老林8月24日的「投資者日記」由香港強積金服務商的收費講到忠告投資者，不應在意能否跑贏大市或回報勝於旁人，因為outperformance本身並非一個理財目標，老徐對這句說話真是最有「感覺」，就好比A君以低過B君的價位買入一隻股票，但這隻股票隨後急跌，A君能以outperform過B君而沽沾沾自喜嗎？N年前仍在滙市打滾的老徐，就見過不少行家也包括老徐自己都有這種慶幸outperform過旁人的心理謬誤。

老徐