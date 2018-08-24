人民幣和港滙走弱，港股昨日回137點後，今日進一步受壓，恒指一度插穿10天線(約27606點)，收市跌118點，報27671點，大市成交額769.26億元，為本月最低。
A股個別發展，滬指升0.18%；深成指跌0.2%。
北水轉向，全日錄10.01億元(人民幣．下同)淨買入，結束連續8個交易日淨流出。總括本周，北水走資8620萬元。
友邦(01299)中期業績遜預期，股價挫2.6%，北水趁低掃，全日錄2.93億元淨買入。
中海油(00883)公布業績後獲大行維持正面看法，股價飆3.9%，錄1.61億元淨買入。
騰訊(00700)亦有份拖低大市，收市跌1.4%，全日錄6932.73萬元淨買入，終止連續十日淨流出的情況。
中資金融股方面，工行(01398)錄3.31億元淨買入；農行(01288)有4820.62萬元淨買入；招行(03968)有6580.23萬元淨買入；建行(00939)有6121.27萬元淨買入。相反，中行(03988)有1.84億元淨賣出。
醫藥股有北水流入，石藥(01093)有5629.69萬元淨買入；金斯瑞生物科技(01548)有264.46萬元淨買入；隔晚阿里巴巴公布業績後股價波動，反覆向下，旗下阿里健康(00241)北水成交活躍，全日有5498.58萬元淨買入。
海螺創業(00586)雖說只錄得185.63萬元淨流出，但全日北水成交近4.2億元，為成交最活躍滬市「港股通」股份。
淨流出較多股份有：中交建(01800)錄6768.59萬元淨流出；綠城服務(02869)有1135.73萬元淨流出；新城發展(01030)有4618.87萬元淨流出。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 海螺創業、友邦、工行、騰訊、中行、中海油、招行、農行、建行及阿里健康。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 石藥、騰訊、綠城服務、金斯瑞生物科技、中交建、中興通訊(00763)、新城發展、阿里健康、恒大和友邦。