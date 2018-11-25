即巿股評 港股直擊

中美貿易談判結束，未有帶來實質性的結果。港股周五偏軟，恒指低位曾跌逾250點，暫守27500點水平，及後雖曾一度倒升，收市仍跌近120點。恒指周四未能成功企穩兩萬八，但周五調整時亦未見失守27500點水平，該區間或已形成指數短期橫行區。業績期踏入尾聲，或可觀望業績能否帶動指數突破橫行區。

資金流方面，周四恒指好倉有逾780萬元流入，同日淡倉流入逾5200萬元，累計5天，好倉流出逾1.2億元，淡倉流入逾3億元。截至周四，牛證街貨密集區為收回價26800至26899點，而熊證街貨密集區則為收回價28100至28199點。

如看好恒指，可留意恒指牛證(59309)，收回價27217點，行使價27067點，屬新上市產品，兌換比率12000；相反如看淡可留意恒指熊證(59245)，收回價28050點，行使價28200點，槓桿比率約49倍，兌換比率12000。

重磅股騰訊(00700)周五偏軟，低位曾跌至352元附近，但跌幅並不顯著，全日徘徊在352元至358元之間，收市跌逾1%，連跌兩個交易日。自業績公布後，騰訊逐步回升至350元水平以上，但突破360元後未能成功企穩在水平，向下暫時在350元水平似乎獲得支持，短線或傾向在窄幅整固的機會較大。

騰訊波幅收窄，輪場資金好淡爭持，認購證以行使價約380元的產品較多資金留意，認沽證的部署較分歧，行使價由308元至330元的產品，均見有資金部署。騰訊自公布業績後，場內期權引伸波幅由高位回落不少，投資者宜留意引伸下跌會對輪價帶來負面影響；同時，個別騰訊認沽證街貨已累積至較高水平，宜考慮換馬至街貨較低產品。

看好可留意騰訊購(25802)，行使價379.08元，18年11月到期。或騰訊牛(57934)，收回價342.78元，行使價339.98元，19年2月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(26788)，行使價309.80元，19年1月到期。或騰訊熊(58540)，收回價364.28元，行使價367.08元，19年1月到期。

小米集團(01810)中期業績虧轉盈，周四急升後倒跌，周五繼續受壓，低位曾跌近3%，一度失守17元水平，收市跌逾2%。向上留意挑戰18元的機會，支持參考16.5元水平。看好可留意小米購(25796)，行使價18.02元，18年12月到期。相反看淡留意小米沽(25907)，行使價15.68元，19年2月到期。

友邦保險(01299)公布中期純利按年倒退約49%，新業務價值增長略低於預期。友邦周五受壓，低位曾跌近4%，險守65元水平，但已失守10天線、20天線及200天線，收市跌逾2%。友邦周五低位一度失守250天線，但跌穿該水平後，即市跌幅隨即收窄，或反映250天線約65.5元，暫時仍能為股價帶來支持；向上反彈目標則可參考68元水平。

友邦業績後急跌，吸引了不少資金作好倉部署博反彈。較多資金關注留意行使價在74至75元的認購證，部分相對保守的投資者，開始向下換馬至行使價約70至71元左右的認購證，價外幅度保持在一成以內。

看好可留意友邦購(25484)，行使價74.93元，18年12月到期。或價外幅度更低的友邦購(23120)，行使價71.75元，18年12月到期。或友邦牛(58140)，收回價63.08元，行使價62.48元，18年10月到期。相反看淡則可留意友邦沽(13872)，行使價63.83元，18年10月到期。或友邦熊(58705)，收回價71.78元，行使價72.38元，19年1月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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