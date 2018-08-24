港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額122.4億元，另有約573.6萬元人民幣沽空， 大市沽空比率15.91%，較上日上升約0.45個百分點，為2016年6月24日以來最高。

中國平安(02318)連續3天全日沽空金額居首，金額10.66億元，沽空比率33.2%。

友邦保險(01299)排第二，沽空金額10.07億元，沽空比率34.7%。

第三位是盈富基金(02800)，沽空金額5.61億元，沽空比率59.2%。

第四位是中國海洋石油(00883)，沽空金額3.79億元，沽空比率22.1%。