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今日 14:34 港股直擊 香港財經

味千中國料下半年中港同店銷售好轉

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味千(中國)(00538)上半年內地同店銷售下0.6%，本港同店銷售下跌7.5%，主席兼行政總裁潘慰表示，受季節性因素，預計下半年香港的同店銷售將較上半年好，而內地的同店銷售亦會有好轉。

原材料方面，她指出，內地豬肉價格3月開始上漲，相信下半年仍會繼續向上，公司會做好管理，買入豬肉的期貨及早部署，亦會就市況制定未來採購策略，進行國際採購，控制原材料成本。

她預計，今年内地分店數目能達到770間，目標增至800間，主要在一、二線城市，未來幾個月亦將會在芬蘭開設分店。

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