即巿股評 港股直擊

讀者黎小姐問：「本人持有以下的月供組合，主要是不同地方的ETF，每月供款大約一萬一千元，打算持有五年，組合如下：盈富基金(02800)、南方A50(02822)、安碩亞洲日本除外(03010)、XTR環球(03019)和領航標普五百(03140)，主要想請教各位對於以上組合有何意見？例如是否達至平衡及穩健增長？另外某些ETF由於較冷門，因此買賣亦不活躍，對將來賣出會有影響嗎？謝謝。」

馮宏遠 豐盛金融資產管理部分析員

「三隻比較冷門的ETF，包括安碩亞洲除日、XTR環球及領航標普五百，於你想沽出的時候一定有影響，因為它們的成交不多、缺乏市場深度。讀者需要有心理準備，就是沽貨時會比較麻煩，另一方面，買入價亦不會理想。考慮到月供組合通常與銀行有所聯繫，所以不能選擇港股以外的東西。假設可以有港股以外的選擇，我會建議將三隻比較冷門的ETF轉往美股ETF。從這個組合來看，持有五年應該可以做到穩健增長，但就側重於股票上，未必做到平衡投資。若讀者想整個組合變得更平衡的話，可以考慮定息相關投資，包括債券或REITs。雖然REITs原則上都是股票，但都可視作為債券類型投資。若你只選擇盈富基金及南方A50的話，就會過於側重中港股票市場。」

溫傑 光大新鴻基財富管理策略師

「對於前所述及ETF組合，總體上分布較為平衡，同時亦突出以中美市場元素為主導。其中XTR環球(03019)和領航標普五百均以美國為主，南方A50、安碩亞洲(日本除外)以中國為主，而盈富基金走勢與中國股市亦具較強相關性。目前來看，中美經濟增長仍較健康，上述組合仍屬較穩健增長之選，惟投資者需時刻留意中美貿易戰對雙方乃至全球經濟帶來的潛在威脅。上述ETF有部分交投相對疏落，惟以月供數額分析，賣出時的流通性應該不會有太大問題，如套現時分批出售，以及給自己預留更多的時間彈性，可以增加爭取到理想賣出價格機會。」

羅崇博 信報投資研究部高級分析員

「 其實，五年的定期定額投資很講求捕捉經濟及股市周期，一旦錯判，可以招致重大損失，不妨試想由1999年起做基金儲蓄，到2004年會是甚麼結果。美股現在處高位，估值也不便宜，可能愈供愈貴，到計劃的中後段若遇上大調整，將大大影響組合回報。較靈活的方法是等美股出現較大調整，直接買美股標普ETF(SPY)，流通量高，可1股1股買，自制月供，基金管理費相信亦較低。另外，閣下的組合又環球又地區，又港股又A股，之間的關連性其實也不低，感覺有點多此一舉，若減低月供費用成本，不妨考慮只供盈富及亞洲基金。此外，建議在組合內加入有定息工具特性的產品，例如個別月供計劃提供者可選擇ABF香港創富債券指數基金(02819)，有助分散風險。」

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