港股直擊 即巿股評

中海油(00883)中期股東應佔利潤254.77億元人民幣，按年增長56.78%。每股中期股息派0.3元，較去年同期的0.2元，增50%。大行普遍維持正面看法。

美銀美林指出，由於成本低於預期，中海油上半年撇除阿根庭合營減值的70億元人民幣虧損，核心盈利達325億元人民幣，高過該行預期的270至280億元人民幣。

美銀美林分別上調中海油2018年至2020年盈利預測11%、6%和8%，目標價由15.9元升至16.4元，重申「買入」評級。

瑞信指中海油上半年純利較該行預期高8%，派息亦正面，上半年成本維持在每桶油當量32美元，為行內最好。瑞信上調中海油2019至20年每股盈利預測2%，目標價由17.5元升至17.6元，維持「跑贏大市」評級。

摩根士丹利認為中海油成本控制得宜，確保在高油價下仍有良好盈利表現，創造自由現金流、派息和股東回報的基石。大摩指出，產量增長將助集團獲再評級，重申「增持」評級和目標價16.21元。

野村指中海油表現符合該行和市場預期，又指集團派中期息每股派0.3元，相當於派息比率44%，上半年成本趨勢表現亦好過預期，維持「買入」評級和目標價16.9元。

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