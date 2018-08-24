即巿股評 港股直擊

再勁嘅美股，亦要有抖抖氣嘅時候，三大指數回軟，港股隔晚夜期跟ADR當然跪低。加上人民幣跟港匯再度走弱，人民幣又再逼近6.9，港匯再度觸及7.85，中港兩地股市自然偏軟。恒指裂口低開224點，最多跌258點，低見27532點，測試10日線(27596點)，其後喺10日線附近爭持，跌幅一度收窄至116點，曾高見27673點。中午恒指報收27599點，跌191點；國指則跌55點，報收10759點。

本來阿Man對今次反彈唔抱太大希望，誰知大市升抵20日線(27922)點，二萬八點到此一遊後，即無以為繼回落，今日更裂口低開，睇嚟今次反彈已靠一段落。港股雖然暫時未有即時大插嘅危機，但亦唔彈得去邊，撐住喺條10日線吽一吽，加埋今日周末前夕，預計都係吽吽逗逗，成交繼續縮水。

先睇帶動今次反彈嘅火車頭騰訊(00700)，反彈至363元水平掉頭，今日即以大裂口低開，連365元都未能收復，更莫講話要重上380元橫行平台，睇嚟騰訊反彈亦告一段落，半日低1.6%，拖低恒指46點。騰訊完成反彈，若然再失10日線348元，又再繼續向下尋底。至於另外兩隻藍籌科技孖寶瑞聲(02018)跟舜宇(02382)分別再跌3.2%及2.2%，主要係業績不似預期，大行睇淡前景，又下調目標價，短期唔使旨意有運行。其他手機設備股普遍回軟，只有丘鈦(01478)獲大行提價，中午升2.4%。

同股唔同命，大家都係內險股，平保(02318)績後節節上升，國壽(02628)則業績遜預期，派完成績表股價今日跌1.8%。雖然平保股價順利重上70元水平，但75元阻力唔細，博反彈要睇位食糊，畢竟績後大裂口上升，隨時有回補裂口風險。至其他內險股表現亦麻麻，數嚟數去平保始終係內險股首選。友邦(01299)一樣派完成績表股價受壓，半日跌2.8%。

終於輪到物管股成提款機，之前炒得甘，升得急，大戶高位要套現，話之前景又幾好，一樣無面畀，物管股全面下挫，最輕手嘅碧桂園(06098)都要跌2.8%，插得最勁嘅彩生活(01778)更跌逾7%。

油價穩定番落嚟，而中海油(00883)派完成績表大賺56.8%，派息更大增五成，半日股價升近4%，成為藍籌升幅冠軍，而中石油(00857)及中石化(00386)半日逆市升近1%。

暫時港股未似要大插，但再上又無乜本事，守得住10日線未死得住，但唔見得有乜動力再上，假期前夕都係吽吽逗逗，成交縮水無方向，指數喺27400至27700點之間上落，祝大家出入平安。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)