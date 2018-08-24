即巿股評 港股直擊

噚日喺下半part點名放將隻中國平安(02318)放入「待Put」嘅list裡面，事關呢隻嘢連升四日之後，噚日下晝見佢剛好被條100天線($75.02)同250天線($74.98)頂住，而呢兩條線又生咗個「死亡交叉」出嚟，RSI上升幅度亦有減慢嘅跡象。

轉條保歷加通道出嚟嘅話仲樣衰，噚日高位($74.65)剛好被條保歷加通道頂($74.65)頂住，按照保歷加通道嘅慣性，最後都係回返入去保歷加通道裡面。

「點解噚日唔出手呀？出咗手過夜嘅話今日就可以收工啦！」做人嘅嘢有時要保險啲，噚日唔出手嘅原因係日線圖上條SlowSTC(14,3)未見嚴重超買啫(由於SlowSTC(14,3)屬敏感度偏高嘅技術指標，所以唔去到最後一刻都唔會收手)。

今朝睇新聞講噚晚金管局又出嚟接沽盤，恒指今朝見紅開市；加上隻友邦保險(01299)業績遜預期，多多少少都拖低個市嘅。而平保今日都見明顯回落，分分鐘下個星期如果個差，補埋星期三(8月22日)個上升裂口($71.4至$72.2)都唔出奇。慘就慘在平保Put啲生意好冷清，比較貼價嘅又有幾隻9月到期(即末日輪)，所以有時都唔好被超高槓桿所迷惑，平安Put(18632)，行使價$71.71，即接近依家條20天線($71.17)。平保本身唔算冷門，但一落到輪，仲要開Put嘅，同去咗打鼓嶺一樣，點都會低兩三度，所以大家都係小注就好啦。

至於大市方面，恒指暫時最低做過27532點，一度失守條10天線(27605點)，依家9點59分，恒指上返27652點。將現價對比於牛熊證街貨圖上嘅話，其實按低位計算只係爭32點就食晒最貼價嘅牛證(27500至27599點)嗰756張期指，至於上方最貼價嘅熊證講緊係28000至28099點，同現價比有逾500點差距。反正都踩咗入牛證區，雖則依家牛證街貨唔係好多，但儲多兩三日，趁月尾期結前再殺多次，你又點知個市真係唔會咁呢？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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