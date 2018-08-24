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今日 10:49 港股直擊 即巿股評

【異動股】中績純利大增 中教反跌2.2%

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中教控股(00839)中績大增逾72%，惟股價今早跟大市受壓，最低見過9.54元，挫3.93%，現造9.71元，仍跌2.2%，成交金額6880萬元。

集團中期純利3.46億元人民幣，按年增長72.41%，每股基本盈利17.11分，每股攤薄盈利17.05分，不派息。

其他教育股亦向下，睿見(06068)跌0.2%，報4.26元；新高教(02001)下滑1.6%，報5.66元；民生教育(01569)則挫2.5%，造1.53元。

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