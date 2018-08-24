人民幣中間價急貶，今早開報6.871兌一美元，大幅下調343點子，紙業股沽壓明顯。
玖龍紙業(02689)現挫2.4%，造9.02元；理文造紙(02314)亦挫2.2%，造7.45元；晨鳴紙業(01812)則下滑0.7%，造6.16元。
航空股亦受人民幣下跌影響，國際航線最多的國航(00753)挫2.5%，造6.7元；東方航空(00670)與南方航空(01055)分別挫2.2%及2.3%。
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