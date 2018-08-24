重要通告 港股直擊

力高地產(01622)宣布，發行2億美元於2020年到期優先票據，年息11厘。

集團估計，所得款項淨額約1.97億美元，擬用於為現有離岸債務再融資。

票據於新交所上市及報價獲得原則上批准。