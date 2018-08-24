港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數低收，港股昨日回吐137點後，料今早續調整，考驗十天線水平。

道指一度挫125點，收市跌76點或0.3%，報25656點，連跌兩個交易日；標指低收0.17%，報2856點；納指吐0.13%，收報7878點

根據聯儲局公布的7月31日至8月1日議息會議紀錄顯示，眾多與會者認為，如果經濟繼續穩健，很快就需要再加息，意味下月幾乎一定加息。另外，聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)今晚將會公開發言。

數據方面，美國勞工部公布，截至8月18日止當周，美國首次申領失業救濟人數21萬人，按周減少2000人，市場原預期增至21.5萬人。

阿里巴巴公布首季業績，按非通用會計準則(non-GAAP)純利為201.01億元人民幣，按年上升0.41%；按美國通用會計準則，盈利為76.5億元人民幣，按年下跌45.48%。股價曾漲逾半成，收市挫3.16%。另外，京東挫2.94%；百度跌1.67%。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價普遍低於本港上日收市價，滙控(00005)ADR折合港元計收報69.83元，較本港上日收市高0.18元；騰訊(00700)ADR收報352.07元，低6.93元；國壽(02628)ADR收報18.18元，低0.52元；中海油(00883)ADR收報12.73元，低0.11元；中石油(00857)ADR收報5.73元，低7仙；中石化(00386)ADR收報7.42元，低1仙；中移動(00941)ADR收報72.31元，低0.69元；聯通(00762)ADR收報9.26元，低9仙；中電信(00728)ADR收報3.75元，低4仙。

ADR港股比例指數收報27589點，跌200點或0.73%。夜市期指收報27590點，跌97點，較昨日恒指收市低水200點。恒指昨日曾高見28051，惟午後回吐，收市報27790，跌137點或0.49%，今早料試十天線(約27676點)。

焦點股份

友邦保險(01299)：今早公布截至6月底止七個月的中期業績，集團將結算日由11月30日更改為12月31日。截至6月底止七個月，純利22.28億美元，相對截至去年5月底止六個月為29.25億美元；中期股息增加14%至29.2港仙。若按截至6月底止六個月計算，純利16.62億美元，按年跌48.72%；總收益155.62億美元，按年跌18%。

中海油(00883)：截至6月底止中期股東應佔利潤254.77億元人民幣，按年增長56.78%。每股中期股息派0.3港元。

交通銀行(03328)：截至今年6月底止半年盈利407.71億元人民幣，按年增長4.61%，不派中期息。

恒基地產(00012)：截至今年6月底止中期股東應佔盈利150.3億元，按年增長14.97%。每股派中期息0.5元，較去年同期增4.17%。

新奧能源(02688)：截至6月底止中期盈利17.82億元人民幣，按年增長8.07%，不派中期息。

藍鼎國際(00582)：昨日挫35.1%後停牌，之後公布，確認自今日起未能接觸或聯絡該公司控股股東兼主席仰智慧。目前仰智慧持有該公司約14.82億股，佔已發行股本約50.48%。股份將於今早復牌。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌尚有中石化(00386)及中國神華(01088)；另外，太保(02601)、中國財險(02328)、招行(03968)、華晨中國(01114)之業績亦較受市場關注。

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