即巿股評 港股直擊

今日分析股份是中國聯通(00762)，於8月15日收市後發佈今年上半年業績，截至今年6月底股東應佔溢利約59.12億元 (人民幣‧同下)，較去年同期約24.15億元增長1.45倍，這是三年以來 (2016至2018年) 最好表現的上半年業績。而期內的兩個年度 (2016年6月30日至2018年6月29日) 股價從8.02元升至9.80元，累升22.19%；相對截至2016年6月30日和2018年6月30日資產淨值折合分別約2647億和3654億港元，期內累增38.03%，暗示基本因素不是完全反映到股價之上，故此上述今年溢利增長達1.45倍，股價也不會出現倍升的現象。

分析現價定位

而上述兩個年度最低價為7.75元 (見於2016年7月11日) 和最高價為13.24元 (見於2017年8月21日)，升幅為70.84%，進一步確認這不屬「倍升股」的類型，但只要處於股價低位買入股份，保守預算潛在升幅絕對可以超過四成。筆者認為如今就屬此時機，參考52周低位為9.20元 (見於今年3月26日)，於8月22日則收報9.49元，較低位上升不足3.2%，配合上述今年上半年溢利有強勁增長，認為現價進場風險不大。

合理的市盈率

另可留意過去五年(2013至2017年) 每股資產淨值介乎10.5527至11.9134港元，至於截至今年6月底的每股淨值為11.9421港元，再創新高，參考去年股價高位為13.24元，相對現價9.49元之潛在升幅為39.52%；即或以過去五年每年高位的最低值10.26元計算，潛在升幅也超過8%，進一步確認現價進場風險不大。按以上資料，預算今年每股盈利折合約0.43港元，配上合理市盈率介乎25至30倍，每股合理值介乎10.75至12.90元。

五新聯通建設

集團主營業務為在中國提供移動和固網語音及相關增值服務、寬帶及其他互聯網相關服務、信息通信技術服務以及商務及數據通信服務。於今年中期業績，集團表示傳統業務持續下滑，自7月1日起取消國內流量「漫游費」，以及下半年市場競爭可能周期性加劇等，將為集團發展帶來挑戰。為了應對挑戰，集團將加快「五新」聯通建設，就是新基因、新治理、新運營、新動能和新生態，這些都是方向性建議，其中「新運營」和「新動能」的工作較具體，前者要全面推進互聯網化運營，進行「兩個提升」和「去三化」，分別是提升感知和提升效率，以及去中心化、去中間化和去邊界化，都是為了加快實現企業運營管理的互聯網化。後者是要加快提升創新能力和轉換發展動能，堅持創新領域在組織體系、薪酬激勵、選人用人等方面與傳統領域進行區隔，統籌做好消費互聯網、家庭互聯網、產業互聯網三大領域的創新能力提升。若以上推斷正確，預算今年每股盈利為0.38元人民幣，較去年的0.07元人民幣，增長超過4.40倍。

於8月22日收報9.49元，參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於8.50元或以下買入；保守者則可於7.50元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為12.00至13.00元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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