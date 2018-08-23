即巿股評 港股直擊

港股整體技術走勢已偏淡，今天雖曾升穿28000點，但仍以倒跌收市、可幸成交縮至839億元，免出現跌市大成交現象，中美雙方如期開展第二部分進口貨品徵稅，這已在預期之內的事，大市其實早已反映了未至於出現恐慌情緒。

北水基金局往賭

北水繼續淨流出，而內銀股就有幾隻錄得淨流入，惟騰訊(00700)繼續錄得淨流出現象，查聯交所北水在月初騰訊持倉有1.69%，直至昨日持倉下降至1.3%，今天淨流出又錄得6億元過外，北水未手軟之時又未找到另一目標可以代替騰訊，北水唯有繼續減少流入港股，餘下資金只好輪流個股炒作，這痛苦情景其中不乏內地基金公司的錢，話得貼地一點即局住留港局住買，出現大型股板塊輪流炒作，內銀、內房、航運等等升完一陣又打回原形，相信這樣情況會維持一段時間。

勿貪進而虧本金

中美低層次貿易談判今晩開始，中美雙方也未會有什麼期望結果，港股也只有反彈後繼續偏軟，要中港股市轉勢，除非貿易戰突然有意想不到的事情出現，但現在未有見到好的預兆，另外如美國11月中期選舉民主黨有取得壓倒性選情，大市就有轉機可能，或特朗普在「通俄門」一事上給糾纏着使民望下跌，這對中方也是有利，在事情未出現前港股只能反彈後又再跌，仍然建議投資者倉位不要太重，且槓桿未宜太大，保留實力留待貿易戰消除，這雖說知易行難兼未知等到何時，但別忘記不要把本金虧卻，當黎明出來時如本金已沒了，這證明自己只是一個賭徒而非投資者，在自己市況看不清便索性離場，如從貿易戰開始至今投資者本金已在虧損中，不妨停一停諗一諗自己是否策略應該有所調整，甚至乎應該執行止蝕行動，股神格言不要令到本金虧損。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。