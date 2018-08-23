今日 20:33
重要通告
港股直擊
東方明珠(00632)公布，預期截至6月底止，中期淨虧損不多於2500萬元，去年同期淨虧損2.3億元。
該公司指出，虧損減少主要由於期內並無如去年同期的無形資產減值虧損所致。
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