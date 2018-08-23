即巿股評 港股直擊

港股今日終止過去四日升勢，恒指今早高見28051點即掉頭向下，收市未能收復二萬八及20天線，收報27790點，跌137點或0.49%，成交縮減至只有840億元。

上證指數今早向下，再低見2700點，午後回升，收報2724點，升10點或0.37%；深成指收報8501點，升46點或0.55%。

北水繼續錄得淨流出，全日流出2.88億元(人民幣．下同)，較上日多1.4倍，連續第8日淨流出，累計走資78.52億元。

騰訊(00700)自早前低見319元後持續回升，今早更高見363.2元，之後沽壓明顯，惟收市僅跌0.1%報359元。北水沽盤未肯擺休，全日淨沽達6.44億，已連續第十日錄淨流出。

友邦(01299)明早公布中期業績，北水突見手影，今日淨買1.15億元。

重磅內銀股快將放榜，工行(01398)今日再獲2.85億元淨買，不過中行(03988)續見北水沽壓，今日有2.14億元淨賣出。建行(00939)及農行(01288)分別錄8152萬及8982萬元淨買。

中國太平(00966)今日中午公布中期多賺1.2倍，期內人壽新業務價值下跌，股價收跌1.4%，今日錄淨買2174萬元，反而今日續升的平保(02318)則未見打入十大北水活躍股榜內。

北水仍然活躍於內房股當中，融創(01918)北水沽盤續較多，今日錄淨流出3135萬元；華潤置地(01109)業績公布後昨日已先升後回，今日再逾3%，全日錄6819萬元淨沽。

醫藥股近期走勢反覆，白雲山(00874)、金斯瑞(01548)及中生製藥(01177)均呈淨流出，當中以中生製藥淨沽最多，有2703萬元。

經營火鍋料產銷的頤海國際(01579)中期純利大升1.6倍，今日股價大升一成七，成交急增。北水亦加入掃貨行列，全日淨買2167萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、海螺創業(00586)、工行、吉利(00175)、中行、農行、融創、中國太平、潤地及建行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興通訊(00763)、騰訊、友邦、金蝶(00268)、楓葉教育(01317)、白雲山、頤海、金斯瑞、融創及中生製藥。