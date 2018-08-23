港股直擊 即巿股評

人民幣再度轉弱，加上隔夜美股道指受壓，港股連升四日後斷纜，全日高開低走，兩萬八關及20天線(現處27982)得而復失，收市倒跌過百點。

港股延續連升四日氣勢，恒指今早高開77點，報28005，早段升幅一度擴至124點，高見28051，惟人民幣走弱，港股掉頭向下，失守兩萬八關後沽壓增加，午後更質低恒指最多跌268點，低見27927，下方10天線(現處27676)見支持，大市跌幅最終收窄，尾市在27800穿梭。恒指收市報27790，跌137點或0.49%，大市成交839.67億元，較上日縮減16%。

個股跌多升少，全日上升股比例46%，下跌股比例為54%，反映個股普遍受壓。

國企指數收報10814點，跌35點或0.33%。

恒指即月期貨收市跌165點，報27687點，低水103點。

歐洲三大股市全線下跌，德國DAX現跌0.18%，美國道指期貨現跌9點，報25708。

藍籌股普遍向下。騰訊(00700)與建行(00939)各微跌0.1%；滙控(00005)下滑0.6%；國壽(02628)今日收市後放榜，全日跌0.6%；友邦(01299)降1%；平保(02318)業績佳，昨日升逾3%後，今日再逆市升1.8%。中海外(00688)中午公布中期多賺7.2%，派中期息每股40仙，午後倒升，收市升1.2%。

焦點板塊

手機股：今早沽壓顯著，瑞聲(02018)業績公布後遭多間大行降目標價，收挫4.2%，跑輸一眾藍籌股；舜宇(02382)下滑1.3%；通達(00698)瀉6.7%；高偉(01415)跌1.5%；鴻騰(06088)亦跌2.1%；小米(01810)中期業績虧轉盈，股價一度急升7.2%，但收市卻倒跌1.4%。

重卡股：內地上月重卡銷量跌17%，市場擔心傳統淡季下，重卡8月銷量下跌速度加快，相關股份遭拋售。濰柴(02338)遭摩通調低評級及目標價，收市插6.3%；中國重汽(03808)則挫5.1%。

醫藥股：普遍逆市偏好，金斯瑞(01548)飆8.5%；康臣葯業(01681)抽高10.2%；藥明生物(02269)揚5.4%；被中金續叫買但削目標價的三生製藥(01530)，股價彈升4%；石藥(01093)漲3.4%，跑贏一眾藍籌；恒指新貴中生製藥(01177)揚4.9%。

5G概念股：憧憬5G基建加快，內地相關股份受追捧。獲中金及富瑞齊續唱好的中興(00763)，全日大升8.2%，其A股也爆升8.4%；長飛光纖(06869)則升2.3%。

內需股：今日大致反彈。萬洲(00288)漲1.7%；康師傅(00322)走高0.8%；旺旺(00151)微升0.2%；統一(00220)升1.3%；呷哺呷哺(00520)揚1.9%；頤海(01579)中期多賺1.6倍，全日勁升17.1%。

焦點股份

利豐(00494)：中期轉蝕8500萬美元，經調整公司股東應佔持續經營業務溢利則下跌19.2%至5000萬美元，股價應聲下挫，全日插15.5%。

易鑫(02858)：上半年虧損按年大幅收窄97%至1.59億元人民幣，收入更大增65%，全日急升8.2%，收2.9元。

CEC(00759)：再度落鑊熱炒，全日爆升27.5%，成交金額4090萬元。

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