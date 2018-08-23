今日 16:43
重要通告
港股直擊
中船防務(00317)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔虧損2.95億元(人民幣‧下同)，去年同期盈利4397.22萬元。每股虧損20.87分，不派中期息。
期內，收入82.2億元，按年下跌21.1%。
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美股誕史上最長牛市 有力再衝
本地空手道辣妹劉慕裳 1.51米打出世界…
潘天惠
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呂梓毅
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電動工具需求增 創科迎產業升級
周慧萍
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Are Hong Kong equities cheap right now?
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港專才助台企衝向國際 創「台灣數碼港」TSS覓伯樂
StartupBeat
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梁振輝
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