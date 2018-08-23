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今日 16:27 港股直擊 即巿股評

兩萬八一見即失 恒指收挫137點連升斷纜

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港股連升四日累飆逾八百點後，今早重上二萬八後未能企穩，收市終止連升，成交明顯縮減。市場觀望中美貿易談判之消息。

恒指高開77點，報28005，重上二萬八及20天線(約27980)水平，曾升124點，高見28051；其後掉頭向下，跌勢轉急，上午低見27672，中午跌200點，報27727。港股午後甫開跌穿上午低位，最多曾挫268點，低見27659點，之後在內地股市止跌回升下，港股跌幅收窄至百餘點，之後變化不大。恒指收市跌137點或0.49%，報27790點。

國企指數收跌35點或0.3%，報10814。

大市全日成交839.67億元。

騰訊(00700)近日作出強勁V型反彈，今早曾高見363.2元，之後曾倒跌1.5%，收市微跌0.1%，報359元，成交居首有71.96億元。

平保(02318)中期業績勝預期，昨日股價急升3.5%後，今日逆市升1.8%，居成交榜第二位。

小米(01810)上半年扭虧，純利76.46億元人民幣，股價今早曾急升逾7%，惟收市要倒跌1.4%，報17.44元，居成交榜第三位。

手機設備股復見沽壓，瑞聲(02018)績後遭多家大行下調目標價，收市跌4.2%，為表現最差藍籌。

石藥(01093)升3.4%，為表現最好藍籌。

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