訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 15:22 港股直擊 即巿股評

【異動股】績優兼大行看好 中煉化三連升暫飆15%

放大圖片

中期業績突出的中石化煉化工程(02386)，股價進一步爆上，現處盤中高位，新造7.99元，再飆7.1%，成交金額4010萬元。

中煉化暫錄三連升，累飆14.96%。

截至6月底止，中煉化中期盈利11.08億元人民幣，按年增32.66%，每股派中期息10分，按年大增78.6%。期內收入183.36億元人民幣，按年增33.21%。

中金上日發表報告，認為中煉化估值吸引，維持「推薦」評級，目標價9元。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。