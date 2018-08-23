中期業績突出的中石化煉化工程(02386)，股價進一步爆上，現處盤中高位，新造7.99元，再飆7.1%，成交金額4010萬元。
中煉化暫錄三連升，累飆14.96%。
截至6月底止，中煉化中期盈利11.08億元人民幣，按年增32.66%，每股派中期息10分，按年大增78.6%。期內收入183.36億元人民幣，按年增33.21%。
中金上日發表報告，認為中煉化估值吸引，維持「推薦」評級，目標價9元。
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