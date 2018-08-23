即巿股評 港股直擊

隔晚美股個別發展，侵侵政治路上遇危機，加上聯儲局已表明心意，加息之路唔會停步，下月加息機會達八九成，美股升勢受阻，道指跟標指回軟，只得納指繼續硬撐。美股估值已接近對上一次股災爆發前高位，能否更上一層樓，阿Man唔敢拍心口，雖然全球資金仍被美國所吸引，但始終環球資本市場仍危機四伏，美股位處高位，仍持有美股嘅投資者不得不提防。

至於港股隔晚雖然跟隨早段美股上升而繼續反彈，但今早因人民幣再度回軟，即高開低走，反彈之勢受阻，甚至有可能告一段落。恒指今日高開曾升至28052點半日高位，但之前阿Man已提過28000至28200點阻力極大，除非有極度利好消息，否則難以突破，結果二萬八關跟20日線(27979)得而復失，恒指半日最多跌254點，低見27672點。中午恒指報收27727點，跌200點；國指則跌64點，報收10785點。

暫時未能肯定港股反彈係咪完成要再繼續其尋底之路，但人民幣弱彈後又回軟係事實，人民幣唔精神，中港兩地股市又叻得去邊。留意指數27600點為最近一個支持，失守或回落至27200點，一旦27200點再失守，港股再穿前底部機會大增。

話明係彈散市，唔同板塊彈完又散過，噚日係教育股，今日輪到科技股中嘅手機設備股，龍頭舜宇(02382)業績後急挫，雖然瑞聲(02018)噚日派成績表後，遇上升市即日見V彈，可惜多間大行齊齊下調其目標價，今日大市回軟，瑞聲半日亦跌逾3%，成為表現最差藍籌，其他手機設備股亦捱沽。今日輪到醫藥股反彈，不過力度唔算強勁，小心又係彈散格局，尤其板塊中大部份股份已處下降軌之中，下降軌未能突破，又何以稱得上係轉勢。小米(01810)派發上市後首份業績，上半年扭虧為盈兼且好過預期，當然要把握機會彈一彈，不過半日高位連19元都見未見過，現價又低過開市價，可見資金都係趁反彈鬆綁走人，而並非再入場買貨。

留意今晚中美貿易談判將有結果，但暫時未見得雙方可以一次性會議後達成協議，即使談判有所進展，要真正解決貿易戰問題，仍有漫漫長路要行。中美雙方談判未結束，美國已落實向中國徵收次輪160億美元產品額外25%關稅。而中方已表示不滿，並指不得不繼續還擊。即係中美雙方傾還傾，數繼續講時，稅照追加。所以又點可以寄望雙方今次談判會有重大突破及結果。

大家要記住6月份中港兩地股市跌浪，主要由人民幣走弱所引發，即使美滙指數連跌幾日，但人民幣呢幾日亦只係微彈，只能叫企穩，完全唔講得上係轉勢，只要人民幣弱勢持續，中港股市只有繼續喺尋底路上走。期間一次又一次嘅反彈，短線博勿進取，保持食花生姿態唔博亦無妨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)