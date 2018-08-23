港股直擊 即巿股評

人民幣重拾弱勢，加上隔夜美股道指下跌，港股連升四日後腳軟，半日倒挫逾兩百點，兩萬八關及20天線(27979點)得而復失。

港股延續連升四日氣勢，恒指今早高開77點報27715，早段升幅一度擴至124點，高見28051，惟人民幣走弱，港股掉頭向下，失守兩萬八關後沽壓增加，質低恒指最多跌254點，低見27672，臨近午市跌勢才略喘穩。恒指中午收造27727，跌200點或0.72%；國企指數半日收報10785，跌64點或0.6%，大市半日成交457.37億元。

內地股市向下，上證指數半日跌0.34%，深成指數下滑0.26%。

藍籌股普遍向下。騰訊(00700)回吐0.2%；建行(00939)跌0.9%；滙控(00005)下滑0.5%；友邦(01299)降1.5%；萬洲(00288)逆市升2%，為最叻恒指成分股。

焦點板塊

手機股：今早沽壓顯著，瑞聲(02018)遭多間大行降目標價，半日挫3.1%，跑輸一眾藍籌股；舜宇(02382)下滑1.3%；通達(00698)瀉5.9%；高偉(01415)挫2.3%；鴻騰(06088)亦跌1.3%。

重卡股：內地上月重卡銷量跌17%，市場擔心傳統淡季下，重卡8月銷量下跌速度加快，相關股份遭拋售。濰柴(02338)半日插7.4%；中國重汽(03808)則挫5.6%。

醫藥股：普遍逆市偏好，金斯瑞(01548)飆7.7%；康臣葯業(01681)抽高6.3%；藥明生物(02269)揚5.5%；被中金續叫買但削目標價的三生製藥(01530)，股價仍升1.9%；石藥(01093)漲1.7%；恒指新貴中生製藥(01177)揚3.3%。

5G概念股：憧憬5G基建加快，內地相關股份受追捧，本港上市的中興(00763)，中午亦揚5.2%；長飛光纖(06869)則升2.63%。

焦點股份

利豐(00494)：中期轉蝕8500萬美元，經調整公司股東應佔持續經營業務溢利則下跌19.2%至5000萬美元，股價今早應聲下挫，中午瀉14.1%。

小米(01810)：公布上市後首份業績，上半年扭虧為盈，賺76.46億元人民幣，半日升1.6%。

易鑫(02858)：上半年虧損按年大幅收窄97%至1.59億元人民幣，收入更大增65%，半日急升12.7%，收3.02元。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。