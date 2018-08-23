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今日 10:40 即巿股評 港股直擊

【輪證贏家】恒指20天遇阻？

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Yo! I'm back，收到大家email問候我婆婆嘅身體情況，多謝大家關心，老人家睇醫生嘅密度係高啲嘅，只係覆吓診同埋按醫生要求做個認知障礙嘅測驗(做完個測驗之後佢哋初步評定婆婆認知係無問題，然後我同醫生講：梗係啦，星期六打麻雀仲識得食八番。)

放假前有提過隻樣衰衰嘅中國移動(00941)，由於時間關係，隻中移Put(25425)都係星期二(8月21日)即開即食，賺幅就有12.2%(詳見下半part)；若然揸到今日就更加無問題啦，三支陰燭(又未到去三飛烏鴉嘅)係咁插落去，再加埋依家10點2分，恒指再由今朝嘅升轉跌123點，做緊27804點，中移就做緊72.65元，跌0.8%，用返之前計落(25425)嘅買入價0.215元計，依家輪價報0.26元，賺幅有20.9%。

用返頭先mark底恒指口價27804點計數，恒指牛熊證街圖上終於都有啲貼價證出現啦(可能噚日已經有，係我脫節咗一日)，上方最貼價嘅熊證係27900至27999點，呢度有相當於513張期指，同現價比就只係差195點就食得晒；下方最貼價嘅牛證係27500至27599點，呢度得246張期指，全部都係新增嘅，但同現價比嘅話就要再落多304點先食得晒。

咁樣計的確係上行似樣嘅，不過你睇日線圖，噚日100天線(昨報：29573點)同250天線(昨報：29586點)出現埋最後一個「死亡交叉」，令到依家五條平均線倒序排列，陰陽燭圖上亦形成咗「一浪低於一浪」嘅形態，今日暫時做過嘅高位28051點升穿20天線(27980點)，但依家好明顯就係回返落去，20天線最終會唔會成為恒指嘅阻力，可能到聽日，甚至今日下晝就已經有答案。

學友欄杜比話齋：個市真係好睇唔好玩。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰略贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan#

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