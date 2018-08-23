三生製藥(01530)逆市向好，昨獲中金維持「推薦」評級不變，今早最高見14.28元，揚2.43%，新造14.12元，升1.3%，成交金額4100萬元。
中金昨日報告指出，三生製藥2018上半年業績符合預期，但業績質量相對較低，尤其剔除利息收入以及滙兌損益影響後，公司淨利潤按年僅增長20%，加上益賽普增長暫時放緩，下半年高基數效應下，相信難持續增長。
該行雖維持「推薦」評級，但降目標價14%至19元，折合36倍預測今年市盈率。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
三生製藥(01530)逆市向好，昨獲中金維持「推薦」評級不變，今早最高見14.28元，揚2.43%，新造14.12元，升1.3%，成交金額4100萬元。
中金昨日報告指出，三生製藥2018上半年業績符合預期，但業績質量相對較低，尤其剔除利息收入以及滙兌損益影響後，公司淨利潤按年僅增長20%，加上益賽普增長暫時放緩，下半年高基數效應下，相信難持續增長。
該行雖維持「推薦」評級，但降目標價14%至19元，折合36倍預測今年市盈率。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|美證交會拒絕9比特幣ETF申請
|上一篇：
|白宮:不知悉特朗普有否與鮑威爾就利率交談