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今日 10:13 港股直擊 即巿股評

【異動股】三生逆市揚2.4% 昨中金續予「推薦」

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三生製藥(01530)逆市向好，昨獲中金維持「推薦」評級不變，今早最高見14.28元，揚2.43%，新造14.12元，升1.3%，成交金額4100萬元。

中金昨日報告指出，三生製藥2018上半年業績符合預期，但業績質量相對較低，尤其剔除利息收入以及滙兌損益影響後，公司淨利潤按年僅增長20%，加上益賽普增長暫時放緩，下半年高基數效應下，相信難持續增長。

該行雖維持「推薦」評級，但降目標價14%至19元，折合36倍預測今年市盈率。

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