小米集團(01810)今早高開3%，報18.22元，成交額4200萬元。
集團昨日收市後公布，截至6月底止半年業績虧轉盈，股東應佔溢利76.46億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損198.06億元，每股盈利0.759元，不派中期息。
上半年，收入796.48億元，按年增長75.39%。
單計第二季，股東應佔溢利146.51億元，去年同期虧損119.6億元，每股盈利1.409元。期內，收入452.35億元，按年增長68.29%。
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單計第二季，股東應佔溢利146.51億元，去年同期虧損119.6億元，每股盈利1.409元。期內，收入452.35億元，按年增長68.29%。
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