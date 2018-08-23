即巿股評 港股直擊

昨天恒指高開後，先跌後反彈，以近全日高位收市，全日波幅374點。恒指收報27927點，升174點或0.63%，成交金額1004.32億元。國指收報10850點，升112點或1.05%；上證收報2714點，跌19點或0.7%。港股走勢優於A股。

恒指呈3連陽，當中連續2天以「吊頸」收市，雖然升市步伐舉步為艱，但仍能一步一腳印，慢慢向上爬，料下一個阻力為28000水平。

中國國務院部署進一步推進緩解小微企業融資難、融資貴。鼓勵金融機構增加小微企業貸款，此外還重申堅持穩健的貨幣政策。

聯儲局8月會議紀要顯示，當局已做好準備，只要經濟保持在正軌，就將再度加息。但所有與會者均指出，持續的貿易分歧和建議實施的貿易措施，是造成不確定性和風險的重要來源。聯邦基金利率期貨在會議紀要發布後保持穩定，市場預計9月加息概率為90%。

中美兩國重啟貿易談判。美國財政部負責國際事務的副部長馬爾帕斯，與中國商務部副部長王受文，於美國時間周三開始舉行貿易會談。據悉高層決策者不會參與此次中層級別官員間的會談，最後料有一份顯示雙方進行了有效探討的聯合公報。昨晚美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，若未能上破8月13日低位28085.17點，指數或會調頭回軟。

個股介紹：

德昌電機(00179)的主要業務為經營馬達、電機配件、動力系統及子系統以及原料的製造、銷售及買賣。

集團在截至2018年6月底止季度錄得營業額8.72億美元，同比上升16%。未計入匯率變動及收購漢拿世特科一個月之影響（漢拿世特科於 2017 年 5 月成為集團持有 80%股權的附屬公司），營業額上升 10%至 8.26億美元。

美國向輸美的中國產品啟動 301 法案額外徵收的關稅（當中包括一些已實施及一些最新公佈唯尚未實施），適用於集團之產品佔集團年度總營業額的比重少於 5%，影響不大。

集團現價市盈率為10倍，周息率2.121%。上日收報23.95元，上望27元，止損設於22.8元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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