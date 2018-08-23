港股直擊 即巿股評

港股連升四日累漲逾八百點，外圍科技股普遍向好下，港股短期有望重上二萬八關以上，不過成交低迷。

隔晚美股三大指數個別發展，但仍錄得史上最長牛市紀錄。道指尾市跌幅擴大，收市跌88點或0.34%，報25733點；納指收升29點或0.38%，報7889點，收市點數計乃歷來第3高；標普500指數微跌1點，報2861點。油價上升，能源股領漲。美聯儲會議紀要暗示9月加息。美國政治風險也引市場關注。

美國總統特朗普面臨政治危機，引起市場關注。特朗普的前競選經理馬納福特因觸犯8項罪名，周二被判有罪。此外特朗普的前私人律師邁克爾-科恩主動向檢方認罪，承認違反了競選融資的法律條款。

周三聯儲局公布8月會議紀要顯示，只要經濟增長處於正軌，聯儲就準備再次加息；委員們認為，如果貿易政策的大規模爭端持久，可能影響企業信心、投資支出和就業。紀要公布後，美滙指數跌破95關口。市場分析人士稱，紀要內容不及市場預期鷹派，且市場之前已經充分消化鷹派預期，美元指數延續本周以來的頹勢。接下來市場焦點轉向Jackson Hole全球央行年會，在年會上聯儲局主席鮑威爾發表鴿派言論的預期同樣可能會繼續令美元受壓。

周三美國能源資訊署(EIA)公布的數據顯示，美國截至8月17日當周EIA原油庫存減少583.6萬桶至4.084億桶，預期減少200萬桶。數據公布後，紐約期油拉升，收升3.45%，報68.11美元/桶，連升五日。另外，美國對伊朗的制裁正在支撐油價。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報70.94元，較本港上日收市高0.89元；騰訊(00700)ADR收報361.94元，高2.54元；國壽(02628)ADR收報18.96元，高0.14元。「三桶油」造好，中海油(00883)ADR收報12.98元，高0.16元；中石油(00857)ADR收報5.91元，高5仙；中石化(00386)ADR收報7.54元，高7仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報73.71元，高0.46元；聯通(00762)ADR收報9.47元，低2仙；中電信(00728)ADR收報3.81元，無升跌。

ADR港股比例指數報28091，較周三恒指收市升163點或0.58%。恒指昨日升穿10天線，收報27927點，升174點：連升四日累飆827點或3%。短期有望攻上兩萬八及20天線附近水平。不過，北水連續第7日錄得淨流出，累計走資75.64億元人民幣。騰訊昨日曾升至360.6元逾一周高，收市升2.5%，惟全日錄4.63億元淨賣出。

內地股市昨日又見走弱，上證指數跌0.7%報2714點，成交不足千億，創31個月低。有關美國要求中國減少2000億美元的美中貿易逆差，以及互征關稅的問題，中國商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷等人周三在華盛頓開啟了與美國財政部副部長馬爾帕斯等人的中美貿易對話，這一談判將在周四早上繼續進行。特朗普早前已表示對是次談判並沒有多大的期望值。

焦點股份

瑞聲科技(02018)：昨日中午公布上半年純利按年跌16.4%至17.78億元，當中第二季純利更按年下跌38.7%，毛利率由40.4%跌至35.2%。業績公布後，股價曾插10.5%，其後收復失地，收報88.35元，倒升1%。留意券商最新看法及短期股價表現。

小米(01810)：昨日收市後公布上市以來首份業績，截至6月底止半年業績由虧轉盈，股東應佔溢利76.46億元(人民幣‧下同)，去年同期虧損198.06億元；第二季純利146.33億元人民幣，去年同期為虧損119.67億元；非國際財務報告準則之下的經調整利潤為21.17億元，按年升25.1%，第二季收入按年飆升68.3%，期內毛利率由去年同期的14.3%降至12.5%。留意今日股價反應及券商最新看法。

利豐(00494)：公布截至6月底止中期業績，股東應佔虧損8502.7萬元美元，去年同期錄得盈利1.01億元美元，中期股息派3港仙。公司表示，正為旗下物流業務尋求上市，預期上市計劃於明年上半年進行。

海螺水泥(00914)：公布半年盈利129.64億元人民幣，按年上升92.4%，不派中期息。

彩生活(01778)：中期盈利1.75億元人民幣，按年增74.1%，不派中期息。

白雲山(00874)：公布截至6月底止中期盈利26.19億元人民幣，按年增長1.26倍。

今日有多家公司公布中期業績，藍籌有恒基地產(00012)、中國海外(00688)，中海油、國壽及交行(03328)。另外，中國太平(00966)及新奧能源(02688)之業績公布亦較受市場關注。