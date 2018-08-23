今日 08:44
重要通告
港股直擊
融信中國(03301)公布截至6月底止中期業績，純利15.24億元(人民幣．下同)，按年增長近1.22倍，每股基本盈利1.02元，不派息。
期內，收益142.88億元，按年增長20.05%。
小米上季收入飆68% 毛利率跌
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潘天惠
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呂梓毅
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周慧萍
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港專才助台企衝向國際 創「台灣數碼港」TSS覓伯樂
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全球市場各走各路
梁振輝
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財富管理
Redevelopment of CBS flats: The potential 19th land option
Tony Tse Wai-chuen｜ EJ Insight
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道指標指回軟 納指收市點數歷來第3高
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【國際早班車】美聯儲:「很快」再加息或適宜 憂貿易問題
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彩生活中期盈利增74%
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