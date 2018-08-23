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今日 07:45 重要通告 港股直擊

【新股追蹤】永續農業招股 入場費5050元

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新加坡從事生產及銷售蛋製品的永續農業(08609)今日起至下周二(28日)中午招股，擬按每股0.4元至0.5元發售1.25億股，90%作配售，10%作公開發售，集資最多6250萬元。一手1萬股，入場費5050.39元。

按中間價每股0.45元計算，集資所得款項淨額約2930萬元，約90%用於擴展現有生產基地的產蛋能力；約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

預期股份將於9月7日創業板掛牌。獨家保薦人為中州國際融資。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

 

下載港交所通告原文

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