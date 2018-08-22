昨日 21:59
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港股直擊
白雲山(00874)公布，按中國會計準則，截至6月底止，中期盈利26.19億元(人民幣‧下同)，按年增長1.26倍，每股盈利1.611元；不派息。
期內，營業收入148.4億元，按年上升33.51%。
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