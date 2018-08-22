中國財經 港股直擊

吉利汽車(00175)旗下合營品牌領克(LYNK & Co.)上半年銷量達4.6萬部，車價增幅達7%，帶動合營公司推出新車半年已錄得3.42億元(人民幣‧下同)盈利，總裁安聰慧稱，由於領克與母企浙江吉利集團旗下富豪(Volvo)使用同款引擎，富豪及領克均銷售理想令其供不應求，但相信明年初產能提升40萬台後，可解決缺貨問題，加上其他領克新車型推出，相信盈利能力及利潤率會大幅提升。

母企浙江吉利去年收購寶騰汽車，被問到收購後的發展，安聰慧表示，公司十分重視東南亞市場，會在本土化等領域繼續進行合作。吉利行政總裁桂生悅指出，寶騰與吉利上市公司未有合作，但已建立緊密關係，相信在合適情況下會有適當安排，或在管理合約及技術方面有合作空間。

對於海外布局，桂生悅認為，中美貿易戰不會改變國際化策略，在東南亞及歐洲的拓展均不受影響，目前未有、亦不打算進軍美國市場，故增加關稅並無影響。他指出，未來會將領克品牌汽車向全球銷售，而吉利在比利時的車廠亦將於明年投產；寶騰則會專注東南亞發展。

安聰慧稱，去年基本上旗下車型均已電動化，吉利已有電動車的技術平台面向所有車型，強調今年是「新能源汽車元年」，在已擁有核心技術下，將按計劃實現2020年電動車的佔比目標。副總裁兼首席財務官李東輝指出，上半年已收到的新能源汽車補貼達6.9億元，但佔利潤比重不足一成，未來補貼比重亦會趨向減少，對盈利的影響已不多。