重要通告 港股直擊

益華控股(02213)公布，預期截至6月底止，中期淨盈利將按年大幅減少，去年同期股東應佔盈利3190.9萬元人民幣。

該公司指出，盈利大幅減少，主要由於廉價購買收益減少所致，惟此屬一次性的項目。