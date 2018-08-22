港股直擊 即巿股評

港股今日反覆造好，恒指高開83點，早段倒挫172點，不過之後回勇，重上10天線(27757點)，尾段曾升201點，高見27954，未能攻上兩萬八和20天線(約28031)水平，收報27927點，升174點或0.6%。港股連升四日，累飆827點或3.05%。

A股偏軟，滬指跌0.7%；深成指跌1.1%。

港股錄四連升，北水卻繼續錄得淨流出。全日流出1.22億元(人民幣．下同)，連續第7日淨流出，累計走資75.64億元。

騰訊(00700)高見360.6元逾一周高，收市升2.5%，全日錄4.63億元淨賣出。

中資金融股方面，工行(01398)錄3.65億元淨買入；農行(01288)有8145.42萬元淨買入；招行(03968)有1.14億元淨買入。相反，平保(02318)中期多賺34%勝市場預期，不過全日有6001.69萬元淨買出；中行(03988)有2.47億元淨賣出。

內房方面，潤地(01109)全日有1561.15萬元淨賣出；恒大(03333)有3320.57萬元淨流出；融創中國(01918)錄837.5萬元淨賣出。

淨流入較多股份包括：吉利(00175)中午公布中期盈利升54%，並預告全年銷量或超標，全日有6074.91萬元淨買入；廣汽(02238)有5604.42淨買入；海螺創業(00586)有3221.79萬元淨買入；友邦保險(01299)有9254.89萬元淨買入；銀娛(00027)有4202.75萬元淨買入。

藍籌新貴中國生物製藥(01177)中午公布中期多賺24%，午後曾挫6.9%，收市跌幅收窄至1.9%，全日有1952.65萬元淨流出。

蒙牛乳業(02319)逆市挫2.8%，全日有1.69億元淨流出。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、工行、海螺創業、吉利、中行、農行、華潤置地、平保、蒙牛及招行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、友邦、中生製藥、楓葉教育(01317)、平保、恒大、銀娛、廣汽和融創。