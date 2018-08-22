中國財經 港股直擊

中國平安(02318)第二季新業務價值回升，平保副首席執行官兼首席保險業執行官李源祥指出，去年內地保險新規出台後，平保迅速按新規調整產品結構，故受影響時間較短，第二季新業務價值已見反彈，對平保未來在內地發展有信心。

平保上半年金融科技與醫療科技利潤大幅增長，平保首席財務官兼總精算師姚波表示，對有關業務持續增長非常有信心。他指出，該集團過去幾年在有關業務的部署慢慢成熟，部分亦到收成期，其中陸金所及汽車之家利潤較大。他認為，原來已有盈利的公司，增長趨勢會持續，速度亦較快。有些公司仍要持續投入，惟業務模式已穩定發展，虧損亦收窄，有信心此等業務板塊的利潤絕對額及佔比會持續提升。

對於有報道引述，市場分析認為內地P2P網貸規管趨嚴，陸金所今年上市計劃應要押後，該集團副首席執行官兼首席運營官陳心穎在業績記者會上表示「不評論」。

另外，被問派息問題，姚波表示，集團過去的派息穩步持續上升，與利潤增速差不多水平，派息將與營運利潤掛鈎，若營運利潤好，派息亦會穩定增長。他表示，除派息外，股本回報率(ROE)亦是對股東的回報，去年集團ROE是21%，今年上半年非年化的ROE為11.6%，集團會盡量將股東回報做到最好。