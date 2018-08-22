訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 17:18 重要通告 港股直擊

有利組合營產銷預製混凝土構件

有利集團(00406)宣布，與河南國安成立合營公司，主要從事生產及銷售預製混凝土構件。

根據協議，合營公司分別由有利集團旗下有利華技術及河南國安擁有40%及60%股權。註冊資本預計為1億元(人民幣‧下同)，有利華技術將以現金及可生產預製混凝土構件的專利技術使用權形式出資4000萬元；河南國安以現金出資6000萬元。

有利稱，透過成立合營公司，有利華技術及河南國安能夠互補彼此優勢及共享資源，有利於合營公司的業務發展，預期可提升集團的未來盈利能力及潛力。

下載港交所通告原文

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。