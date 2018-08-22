重要通告 港股直擊 香港財經

利豐(00494)公布，截至6月底止中期業績，股東應佔虧損8502.7萬元(美元‧下同)，去年同期錄得盈利1.01億元。每股基本虧損7.9港仙。中期股息派3港仙，較去年同期的11港仙，減少72.73%。

期內，經調整後股東應佔溢利5000萬元，下跌19.2%。核心經營溢利1.24億元，跌18%，主要由於供應鏈解決方案業務的營業額和總毛利下跌，以及按照長期計劃對數碼化持續進行投資。

上半年，營業額58.5億元，按年下跌9.6%，主要由於客戶持續去庫存及零售店倒閉所致。營業額亦受個別客戶於以前年度倒閉影響。

該集團預期，在下半年甚至明年，公司的供應鏈解決方案業務將繼續面對去庫存帶來的不利因素。但業務發展團隊仍專注於轉換新客戶渠道，達成本3年計劃財務目標的重要因素。

集團指出，鑑於零售商於較接近主要銷售季節的時期才運送貨物，預期大部分的出貨決定將於下半年完成。由於近期公布的增加關稅導致全球貿易存在不確定性，預計品牌和零售商在下半年下訂單時將會更加謹慎，將業務構成影響。同時，全球貿易的不確定性，品牌和零售商將很大機會利用其全球網絡減輕其全球供應鏈的風險。下半年，隨着加快數碼化投資，將抵消推動生產力所帶來的節省開支。

利豐又稱，集團的3年業務發展計劃起步勢頭強勁，但對於環球瞬息萬變的零售環境，以及貿易戰帶來的不明朗，仍保持警惕，致力投資數碼化的未來和加強競爭優勢，協助達成長期的策略和財務目標。