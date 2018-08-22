港股直擊 即巿股評

市場風險降温，美滙今早曾創兩周低位，加上人民幣中間價四連升，港股連升三日後再上，一度飆逾兩百點，重上十天線(現處27758)收市。港股連升四日，累飆827點或3.05%。

美股標普500指數創新高，港股今早亦高開83點，報27836，惟受累A股向下，港股一度轉跌172點，低見27579。不過，騰訊(00700)及平保(02318)發力，大市由跌轉升，更上破十天線，午後尾段升幅更擴至201點，高見27954，惟20天線(現處28032)阻力大，尾市回順，最終恒指收報27927，升174點或0.63%，全日成交達1004.32億元。

個股升跌比例相當接近，全日上升股比例49%，下跌股比例為51%，反映不少股份未能跟上升市。

國企指數收報10850點，升112點或1.05%。

恒指即月期貨收市升228點，報27855點，低水73點。

歐洲三大股市早段造好，德國DAX漲0.4%，美國道指期貨現跌55點，報25752。

藍籌大致造好。騰訊及中期業績勝預期的平保為升市火車頭，全日分別升2.5%和3.5%，合力踢高恒指107點。建行(00939)走高0.7%；友邦(01299)走高0.5%；但滙控(00005)下滑0.4%。

焦點板塊

汽車股：表現突出，吉利(00175)中期盈利升54%，全年銷量或超標，股價昨日急彈後，今日再升1%；比亞迪(01211)奪意大利南部首個純電動巴士項目，收揚4%；華晨(01114)炒高8.1%；北京汽車(01958)、廣汽(02238)及長城汽車(02333)分別升3.7%、3.2%和0.8%；汽車零件股敏實(00425)，上半年純利少賺6.4%，惟股價大幅波動，曾插10.8%後掉頭急升，收市飆9.9%。

教育股：昨日大幅反彈的教育股，受獲利盤湧現下，相關股份普遍向下。新華教育(02779)挫4.5%；楓葉教育(01317)跌1.9%；中教(00839)挫5.7%；睿見教育(06068)急挫9.5%；新高教(02001)跌2.6%。

內需股：內需股亦普遍受壓。蒙牛(02319)及恒安(01044)分別挫2.8%及2.1%，更奪表現最曳藍籌首兩位；達利(03799)也降3%；H&H(01112)挫2.4%；統一(00220)降2.5%；康師傅(00322)下滑2.7%；旺旺(00151)降1%；但萬洲(00288)升4.1%，跑贏一眾藍籌。

內地電力股：動力煤價走高，電力股應聲下挫。華能(00902)挫3.2%；華電(01071)下滑1.3%；大唐發電(00991)走低1.4%；中國電力(02380)跌1.7%。另外，龍源(00916)及華能新能源(00958)公布業績後齊遭拋售，龍源半年多賺27%，全日反跌3.2%；華能新能源中期純利增長15.6%，但中金指中績差過預期，全日插8.4%。

焦點股份

瑞聲(02018)：中午公布上半年純利按年倒退16%，單計第二季更大跌39%，股價午後一度飛墜，最低見87.2元，瀉10.55%，隨後拗腰回升，全日微升1.3%收市。

金侖控股(01783)：今早掛牌，惟股價潛水，開報0.485元，最高見0.52元，收報0.49元，較招股價0.55元低10.9%，成交額1.16億元。

美圖(01357)：上半年錄虧損1.3億元人民幣，集團更料下半年虧損或擴大，全日大跌13.1%。

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