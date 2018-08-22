即巿股評 港股直擊

大市好睇唔好玩，大部分錄得較大升幅之股份，都係之前跌到好超賣，但反彈不代表轉勢，始終之前元氣大傷，一反彈到平均線阻力附近，新一輪的沽壓又出現，教育股便是一例。

業績股同樣「精采」，敏實(00425)、瑞聲(02018)以至中生製藥(01177)都係業績公布後先插後翻身，瑞聲中期少賺一成六，午後股價先勁插一成見一年半低，之後竟然可以自低位勁彈一成三，現報88.45元，升1.4%。某程度反映一個字:「殘」，14天RSI日前跌20，預測市盈率、市銷率及市賬率均低於中位數，且係2016年底以來最低。壞消息可以很快被消化，市場當係「利空出盡」，聚焦第四季甚至是明年復甦概念。當然，若果你能比一般人早點知道外資大行會點寫「績後評」，自然有機會成功抄底。

總之，呢期個市太難玩了，橫行股會再跌，你止蝕後再來一個大翻身，唔止蝕可能倒贏！不過，紀律一定要遵守，你要明白這是非常時期下的非常走勢，止蝕始終是交易的一部分，切勿被一兩次不快之交易，拉倒你的投資原則。

上次介紹的長實(01113)仍然低位橫行，升跌波幅均不大，短炒牛證要蝕少少，筆者先減磅，始終熊市操作，一定要等「恐怖性」低位出現，才有較大的短期反彈力。

整體而言，恒指果然之前跌至神奇的500天線後，作出本輪反彈，28500點即成交量密集區頂部及50天線將有極大阻力，未能日前低位撈貨短炒者，建議食住花生睇戲。

羅崇博 (杜比)