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通達集團(00698)中期純利升幅逾四成，受惠手機外殻及精密零部件業務增長理想。三防(防水、防塵、防震)及精密零部件的新增產能上半年投產，主席王亞南表示，美國客戶擬增加訂單，除現有的手機防水零件和鏡頭基座，下半年有望替該客戶量產手提電腦的三防零件。

副總經理許慧敏稱，目前約三成收入為美元、七成為人民幣，而人民幣支出達九成，加上手機客戶海外銷售比例不算高，故人民幣貶值影響不大。

內地生產成本逐步提升，同時部分手機品牌力拓東南亞市場，王亞南表示，下個月將飛往印度考察，但未就搬遷廠房有任何決定。