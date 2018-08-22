即巿股評 港股直擊

美股表現強勁，標指再創新高，道指跟納指亦向上，帶動港股隔晚喺夜期跟ADR已先偷步再升。除咗美股之外，美元回軟人民幣中間價連升四日，港股今日反彈繼續，即使A股放軟手腳，港股照升可也，恒指已成功收復10日線(27754點)，今日再向20日線(28030點)出發。

恒指今早高開83點，早段受A股拖累曾倒跌172點，低見27579點，其後港股回復升勢，重返10日線後，再升166點，高見27919點，差些少升抵20日線。半日恒指升142點，報收27895點；國指則升120點，報收10858點。

恒指升幅主要嚟自騰訊(00700)跟平保(02318)，前者再升2.45%，後者則升近半成，合力為恒指貢獻122點。至於其他重磅藍籌股個別發展，中資股表現較佳，唯獨蒙牛(02319)逆市跌2.6%，成為表現最佳成份股。騰訊反彈突破355元阻力，今日一舉而上，但未能回補之前361元下跌裂口，加上北水持續流走，喺失去北水寵愛後，騰訊即使反彈亦唔會改變弱勢已成嘅事實。

人民幣回穩，對內房股帶嚟一定支持，加上中期業績表現不俗，令內房股得到資金追捧。多隻重量級內房股分拆物管業務上市後，相關股份均有出色表現，潤地(01109)亦唔執輸，表示有意分拆物管業務上市，加上中期業績核心業務勁賺1.5倍，刺激股價升近半成。其他內房股亦有追捧，升幅由0.2%至5%不等。不過阿Man提醒一句，聯儲局係唔會因為「侵侵」三言兩語就改變加息路線，美元只係暫時回吐，加上美滙指數喺95有一定支持，美元回升人民幣將再度回軟，屆時內房股反彈之勢亦將告一段落。情況一如早兩日勁彈嘅教育股，今日逆市回吐，主要係政策已有所改變，教育股超賣後反彈，亦不過係一時，之前強勢已徹底扭轉，博教育股反彈，唔識得喺適當時候落車，只係白炒一趟。

記得舊年曾經係阿Man愛股嘅美圖(01357)，業績遲遲未有改善，今年上半年再錄得1.3億元人民幣虧損，更表示下半年虧損或擴大，股價逆市大跌17%，股價曾低見3.91元，目前喺4元水平死撐，睇嚟走勢只有愈嚟愈差。記得舊年美圖股價升抵20元水平，即日回吐至16元收市，阿Man已表示要沽貨套現，其後曾博反彈，但股價遲遲未能企穩13元之上，再指要全面放棄此股，待其業績有所改善再作打算。若然當時有貨喺手而未肯撤退，一直抱有希望以為有日可以重見家鄉，一年以嚟股價每況愈下，可見止蝕嘅重要性。阿Man想講嘅係，即使騰訊曾經係股王，但喺基本因素有所改變下，過往長升長有嘅日子或一去不返，持貨死守落並唔係最佳策略。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)