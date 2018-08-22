港股直擊 即巿股評

隔晚美股向上，標普500指數創新高，加上人民幣中間價四連升，港股連升三日後，今早續反覆向好，半日升過百點，重上十天線(現處27754)收市。

承接美股升勢，港股今早高開83點報27836，惟受累A股向下，港股一度轉跌172點，低見27579。不過，騰訊(00700)及平保(02318)發力下，大市由跌轉升，更上破十天線，最多更升166點，高見27919，並貼近半日高位收市。恒指中午收造27895，升142點或0.51%；國企指數半日收報10858，升120點或1.12%，大市半日成交達567.3億元。

內地股市回吐，上證指數半日跌0.52%，深成指跌0.81%。

藍籌個別發展。騰訊及中期業績勝預期的平保力撐大市，中午分別升2.5%和4.9%，合力踢高恒指122點。建行(00939)走高0.3%；滙控(00005)下滑0.4%；友邦(01299)走低0.2%；蒙牛(02319)挫2.6%，為包尾恒指成分股。

焦點板塊

內房股：受惠人民幣回穩，加上中期業績沖喜，內房股表現突出。潤地(01109)核心多賺1.5倍，同時表示有意將物業管理業務分拆上市，半日揚4.9%，為表現最醒的恒指及國企指數成分股；龍湖(00960)升4.9%；萬科(02202)升2.3%；恒大(03333)走高0.88%；中國海外(00688)升0.2%。

教育股：近期大幅反彈的教育股，受獲利盤湧現下，全線回吐。新華教育(02779)挫3.8%；楓葉教育(01317)瀉6.1%；中教(00839)挫5%；宣布收購滇池學院權益昨日勁升34.5%的民生教育(01569)下滑2.6%；睿見教育(06068)急挫8.2%；新高教(02001)挫5.1%。

風電股：龍源(00916)及華能新能源(00958)公布業績後齊遭拋售，龍源半年多賺27%，中午反瀉6.5%；華能新能源中期純利增長15.6%，但中金指中績差過預期，半日插10.8%；至於新天綠色(00956)也挫2.7%；風電設備股金風(02208)下滑0.2%；中傳動(00658)則微跌0.1%。

焦點股份

金侖控股(01783)：今早掛牌，惟股價潛水，開報0.485元，今早最高見0.51元，半日收報0.495元，較招股價0.55元低一成，成交額6480萬元。

敏實(00425)：股價大幅波動，今早一度大跌10.8%，低見24.35元，之後大拗腰回升，半日抽升8.4%，報29.6元。集團上半年純利少賺6.4%，毛利率按年跌0.4個百分點至33.4%。

美圖(01357)：上半年錄虧損1.3億元人民幣，集團更料下半年虧損或擴大，半日大跌17%，為表現最曳主板股份，成交金額達1.96億元。

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